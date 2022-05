Leo Gassmann soccorre una turista vittima di stupro a Roma | ecco cosa è successo

(Di domenica 8 maggio 2022) Unaamericana gridava tra le auto parcheggiate e pochi metri più in là passava Leo. Il cantante rientrava da una serata nel quartiere di Portonaccio, a, intorno alle 4 del mattino di sabato 7 maggio. Ha sentito una donna urlare e chiedere aiuto e l’ha soccorsa immediatamente. Poi ha raccontato tutto sui social, invitando a non voltarsi dall’altra parte in questi casi e ad aiutare tutti coloro che possano trovarsi in difficoltà, come ha fatto lui che ha chiamato i soccorsi allertando la polizia. “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto”, scrive Leosui social dopo essere prontamente intervenuto in soccorso della donna,di abusi da parte di unfrancese. “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato ...

... in via di Portonaccio, ubriaca e in stato di agitazione: è lei la giovane di cui ha raccontato, che l'ha incontrata in lacrime e consolata, come ha raccontato lui stesso. La ragazza h ...'Non dimenticherò mai le sue urla'.è ancora sconvolto dopo quanto è successo questa notte. Il cantante, vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2020 e figlio dell'attore Alessandro, è infatti intervenuto in ...Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso – scrive ancora Leo Gassmann -. Quindi Leo Gassmann ha lanciato un appello accorato a tutti i suoi follower: “Se vi capita di ...L’invito di Leo Gassmann ai suoi fan: “Non abbiate paura a denunciare”. “Se vi capita di incappare in situazioni del genere, non tiratevi mai indietro“, ha sottolineato Leo Gassmann. Chi è Leo Gassman ...