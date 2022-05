‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Carapaz vince sull’Etna, a Yates non conviene prendere la maglia rosa” (Di domenica 8 maggio 2022) CAVENDISH ERA FAVORITO E NON HA FALLITO Cavendish è stato bravo, così come è stata brava la squadra. Ai 2 km dall’arrivo si sono presentati e hanno fatto un grande lavoro. Morkov ha rifinito, ma mi ha impressionato la progressione dell’inglese: è partito ai 280 metri, ha fatto davvero una bella volata. Questa tappa l’aveva preparata, il primo giorno era in fondo al gruppo per non spendere energie, ieri ha fatto la cronometro tranquillo. Lui ha la squadra migliore per le volate e la sfrutta bene perché ha il colpo del pistard. E’ una vittoria più che meritata. MARECZKO POTEVA FARE QUALCOSA IN PIU’ Mareczko aveva il treno giusto, Van der Poel lo aveva pilotato bene, poi ne ha perso la ruota e quindi lì forse ha sbagliato. Ne aveva per fare meglio del quinto posto, ma si è ritrovato troppo dietro e nel finale non aveva spazio. Ha perso la ruota della maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CAVENDISH ERA FAVORITO E NON HA FALLITO Cavendish è stato bravo, così come è stata brava la squadra. Ai 2 km dall’arrivo si sono presentati e hanno fatto un grande lavoro. Morkov ha rifinito, ma mi ha impressionato la progressione dell’inglese: è partito ai 280 metri, ha fatto davvero una bella volata. Questa tappa l’aveva preparata, il primo giorno era in fondo al gruppo per non spendere energie, ieri ha fatto la cronometro tranquillo. Lui ha la squadra migliore per le volate e la sfrutta bene perché ha il colpo del pistard. E’ una vittoria più che meritata. MARECZKO POTEVA FARE QUALCOSA IN PIU’ Mareczko aveva il treno giusto, Van der Poel lo aveva pilotato bene, poi ne ha perso la ruota e quindi lì forse ha sbagliato. Ne aveva per fare meglio del quinto posto, ma si è ritrovato troppo dietro e nel finale non aveva spazio. Ha perso la ruota della...

