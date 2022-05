Juventus, infortunio Locatelli: novità dalla Continassa. Le ultime (Di domenica 8 maggio 2022) Buone notizie per la Juventus e Allegri sul fronte infortunio Locatelli: il centrocampista dovrebbe farcela per la finale di Coppa Italia Recupero importante per Massimiliano Allegri in vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma nella serata di mercoledì. Manuel Locatelli, come riportato dallo stesso club bianconero, ha infatti svolto oggi l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. Per lui probabile convocazione almeno per la panchina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Buone notizie per lae Allegri sul fronte: il centrocampista dovrebbe farcela per la finale di Coppa Italia Recupero importante per Massimiliano Allegri in vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma nella serata di mercoledì. Manuel, come riportato dallo stesso club bianconero, ha infatti svolto oggi l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. Per lui probabile convocazione almeno per la panchina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, novità sull'infortunio di #Locatelli: le ultime dalla Continassa ?? - zazoomblog : Juventus infortunio McKennie: cerchiata in rosso la partita del rientro - #Juventus #infortunio #McKennie: - GoalItalia : Buone notizie in casa Juve a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia: Locatelli torna ad allenarsi in gruppo ???? - gilnar76 : Infortunio Locatelli, novità importanti dalla Continassa: ULTIME verso l’Inter #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: .@Inter, le condizioni di #Bastoni in vista della finale di #CoppaItalia contro la #Juventus -