(Di domenica 8 maggio 2022) Il presidente del Consiglio martedì a Washington i temi in agenda: energia guerra in Ucraina e Covid. La linea del governo: ancorati alle posizioni della Nato, ma l’Ue deve avere un ruolo

Il primo viaggio di Marioa Washington cade in un momento delicatissimo del conflitto.... adi aver presentato la dichiarazione Isee. Bonus carburanti Tra gli interventi per fronteggiare le conseguenze economiche della guerra in Ucraina e i rincari dell'energia, il governo... Il patto Draghi-Biden Il bilaterale alla Casa Bianca, un incontro con un gruppo ristretto di deputati e senatori al Congresso americano, un premio all’Atlantic Council. Molti temi in agenda, nessun accordo commerciale. La ...Lo dichiara all'Agenzia Dire, in occasione del 50esimo congresso nazionale del Partito Repubblicano Italiano, il segretario Corrado De Rinaldis Saponaro ...