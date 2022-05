GP Miami | vince Verstappen con la Red Bull | la Ferrari è seconda con Leclerc e terza con Sainz

Advertising

SkySportF1 : W Series, GP Miami: Jamie Chadwick vince anche Gara-2 in Florida. I RISULTATI #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - SkySportF1 : ?? MOMENTO PRONOSTICI ?? CHI VINCE A MIAMI ? ??? La gara è alle 21.30, su Sky Sport F1 ? #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - iconanews : ++ F1: Miami; vince Verstappen, seconda Ferrari Leclerc ++ - apetrazzuolo : F1, Gp Miami: vince Verstappen, Leclerc secondo, Sainz completa il podio -

" Max Verstappenil Gp di, quinto appuntamento stagionale di Formula 1 . Il pilota della Red Bull scavalca Carlos Sainz al primo giro e poco dopo supera anche l'altra Ferrari di Charles Leclerc . Una ...In questo 2022, fin qui, la nuova stella del tennis mondiale ha vinto due Atp 500, a Rio e in Catalogna, e due Masters 1000, aad aprile e nella capitale spagnola oggi.Gran Premio di Miami F1: Verstappen vince meritatamente il GP ma Leclerc resta leader del mondiale almeno fino alla prossima gara. La partenza del Gran Premio F1 di Miami vede un Max Verstappen subito ...Saranno così costretti a partire dai box Il primo Gran Premio di Miami sta per accendersi. In questa vigilia che ha esaltato le caratteristiche della Ferrari, con Charles Leclerc autore della terza ...