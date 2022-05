Gazzetta: il terzo posto porta nelle casse del Napoli 4 milioni in più (Di domenica 8 maggio 2022) Per la Gazzetta Maurizio Nicita scrive di Torino-Napoli: Il Napoli gioca contro i granata una gara matura, nella quale sa anche soffrire, accettare i duelli imposti dal Toro di Juric, ma alla fine sa vincere alla propria maniera: palla a terra e grande qualità dei suoi uomini migliori. (…) Il Napoli blinda il terzo posto che fa gongolare il presidente De Laurentiis: entreranno almeno 4 milioni in più in cassa fra premio Lega e diritti Champions. Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) Per laMaurizio Nicita scrive di Torino-: Ilgioca contro i granata una gara matura, nella quale sa anche soffrire, accettare i duelli imposti dal Toro di Juric, ma alla fine sa vincere alla propria maniera: palla a terra e grande qualità dei suoi uomini migliori. (…) Ilblinda ilche fa gongolare il presidente De Laurentiis: entreranno almeno 4in più in cassa fra premio Lega e diritti Champions. Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti. L'articolo ilsta.

