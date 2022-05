F1: Gp Miami, Leclerc al comando davanti a Verstappen dopo il primo giro (Di domenica 8 maggio 2022) Miami, 8 mag. - (Adnkronos) - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, scattato dalla pole position, è al comando del Gp di Miami dopo il primo giro, davanti alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, che ha sorpassato l'altra Rossa di Carlos Sainz nelle prime curve. Quarto posto per Sergio Perez con l'altra Red Bull. Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Il pilota della Ferrari Charles, scattato dalla pole position, è aldel Gp diilalla Red Bull del campione del mondo Max, che ha sorpassato l'altra Rossa di Carlos Sainz nelle prime curve. Quarto posto per Sergio Perez con l'altra Red Bull.

