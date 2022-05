"Cosa hanno trovato". Orrore nell'ascensore del Tg2. Spunta il simbolo che fa scattare l'allarme (Di domenica 8 maggio 2022) Una stella a cinque punte nell'ascensore degli studi del Tg2. Il simbolo delle Brigate rosse è stato trovato proprio durante un momento in cui la seconda rete Rai è al centro dell'attenzione. Non sono infatti mancate le critiche dopo la presenza del direttore Gennaro Sangiuliano alla tre giorni a Milano di Fratelli d'Italia. E così il ritrovamento del simbolo fa pensare a una chiara frecciata. A trovarlo - spiega TvBlog - nel pomeriggio di sabato 7 maggio una giornalista del Tg2 che ha prontamente denunciato ai colleghi quanto visto. Immediato l'intervento della Digos e della Polizia Scientifica, che hanno svolto tutti i rilievi necessari sul posto. Una volta diffusa la notizia è arrivata la condanna da parte della politica. Prima a dire la sua, la presidente del Senato Maria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Una stella a cinque puntedegli studi del Tg2. Ildelle Brigate rosse è statoproprio durante un momento in cui la seconda rete Rai è al centro dell'attenzione. Non sono infatti mancate le critiche dopo la presenza del direttore Gennaro Sangiuliano alla tre giorni a Milano di Fratelli d'Italia. E così il ritrovamento delfa pensare a una chiara frecciata. A trovarlo - spiega TvBlog - nel pomeriggio di sabato 7 maggio una giornalista del Tg2 che ha prontamente denunciato ai colleghi quanto visto. Immediato l'intervento della Digos e della Polizia Scientifica, chesvolto tutti i rilievi necessari sul posto. Una volta diffusa la notizia è arrivata la condanna da parte della politica. Prima a dire la sua, la presidente del Senato Maria ...

