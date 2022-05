Chi è Ons Jabeur, la prima tennista africana a vincere un torneo Wta 1000 (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Ons Jabeur è diventata la prima giocatrice africana (e la prima araba) a vincere un titolo Wta 1000 grazie al successo per 7-5, 0-6, 6-2 ottenuto sulla statunitense Jessica Pegula a Madrid. Per la tennista tunisina si tratta del secondo trofeo Wta in carriera. Grazie a questo successo Jabeur tornerà al suo best ranking in carriera, al settimo posto della classifica mondiale. Ons è ormai un mito dello sport tunisino ed è tifata dagli arabi come dagli africani che vedono in lei una campionessa in grado di primeggiare in uno sport in cui di solito restano ai margini. "Gioco a tennis da quando ero bambina per ispirare le donne arabe, per far capire che nulla è impossibile", ha spiegato in un'intervista, "mi sento un'ambasciatrice del mio Paese, ma ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Onsè diventata lagiocatrice(e laaraba) aun titolo Wtagrazie al successo per 7-5, 0-6, 6-2 ottenuto sulla statunitense Jessica Pegula a Madrid. Per latunisina si tratta del secondo trofeo Wta in carriera. Grazie a questo successotornerà al suo best ranking in carriera, al settimo posto della classifica mondiale. Ons è ormai un mito dello sport tunisino ed è tifata dagli arabi come dagli africani che vedono in lei una campionessa in grado di primeggiare in uno sport in cui di solito restano ai margini. "Gioco a tennis da quando ero bambina per ispirare le donne arabe, per far capire che nulla è impossibile", ha spiegato in un'intervista, "mi sento un'ambasciatrice del mio Paese, ma ...

Advertising

gastanuke : @normalizehomes Le linee guida per l'allattamento dell'ONS sono 2 anni. Le maggiori aziende (tipo Google) danno due… - Br1ckAnother1 : @carbo_marco79 @alexfuse @ricpuglisi @RobertoBurioni @ProfLopalco @Cartabellotta @ONS il preoccupante credo sia per… - carbo_marco79 : @alexfuse @Br1ckAnother1 @ricpuglisi @RobertoBurioni @ProfLopalco @Cartabellotta @ONS Guarda, per quello che vale i… - yukiis0hma : @moonyremvs il primo di ons appena lo visto ho pensato 'ma è tsukki con i capelli rosa', chi è il terzo? - Claudiogiua : RT @Claudiogiua: Ons Jabeur è una fortuna per chi ama il tennis (è divertente, un po’ come Ash Barty) e per le ragazze dei paesi arabi. Ogn… -