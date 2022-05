Bologna, Aebischer verso la conferma: Mihajlovic scioglie i dubbi in mediana (Di domenica 8 maggio 2022) Il Bologna oggi in campo a Venezia con Mihajlovic che sta facendo le prove di formazione: Aebischer si candida per una maglia Il Bologna scenderà in campo a Venezia alle ore 15 e Mihajlovic sta facendo le prove per la formazione. Il tecnico ha le idee abbastanza chiare sull’undici che dovrà giocare al Penzo. Tra le conferme potrebbe esserci Aebischer. Il centrocampista ex Young Boys è stata una delle novità contro il Milan, la partita del nuovo ciclo rossoblù. Ora la maglia da titolare insieme a Svanberg e Schouten può essere una conferma anche per il futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Iloggi in campo a Venezia conche sta facendo le prove di formazione:si candida per una maglia Ilscenderà in campo a Venezia alle ore 15 esta facendo le prove per la formazione. Il tecnico ha le idee abbastanza chiare sull’undici che dovrà giocare al Penzo. Tra le conferme potrebbe esserci. Il centrocampista ex Young Boys è stata una delle novità contro il Milan, la partita del nuovo ciclo rossoblù. Ora la maglia da titolare insieme a Svanberg e Schouten può essere unaanche per il futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

