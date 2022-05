'Assumo solo donne over40 che hanno già fatto figli'. Bufera sulla stilista Elisabetta Franchi

(Di domenica 8 maggio 2022) "Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla, che ha rivelato di non ...

repubblica : Polemica per la frase shock della stilista Elisabetta Franchi: 'Assumo solo donne anta, cosi' possono lavorare h24' - MediasetTgcom24 : 'Assumo solo donne sopra i 40 perché hanno già fatto figli': bufera sulla stilista Elisabetta Franchi | Lei: 'Grand… - Corriere : Bufera sulla stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta': hanno già figli e lavorano per me h24» - LinsDom21 : RT @Spartaco67_: La stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta', hanno già fatto figli e possono lavorare h24». Poi spiega: «Fraintesa». P… - thisismarti : @xsomethingnew L’ho sempre trovata un’arricchita snob e esibizionista, ma ieri che merdone che ha pestato. Poi dice… -

"Parole becere". "Welcome to Medioevo". Sono alcuni dei commenti al video di un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio dalla stilista Elisabetta Franchi , che ha rivelato di non ...Creatrice del brand moda che porta il suo nome e nota per il suo stile schietto, Elisabetta Franchi si trova in queste ore al centro di un acceso dibattito. A suscitarlo le sue dichiarazioni in ...Ormai una consuetudine, specie nei lembi di Roma nord, che assume però nuovi contorni ... specifica per l’abbattimento dei capi, non solo nelle zone rosse dove si è manifestata la malattia.Per le mamme con figli piccoli, in particolare, l’essere parte attiva nel mondo del lavoro resta ancora una spina nel fianco: un tema che continua a essere un nodo irrisolto per molte e che assume ...