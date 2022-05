“Alla faccia!”. Amici 21, svelato il cachet di Lorella Cuccarini: “Una bella somma…” (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato sera è andata in onda una puntata super di Amici 21. Nella semifinale sono stati selezionati gli allievi che approdano Alla finalissima di domenica 15 maggio. Inutile sottolineare che l’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha vinto, anzi stravinto, ancora una volta la gara degli ascolti. Non sono mancati i colpi di scena, come l’eliminazione di Dario. Il programma si conferma comunque vincente grazie anche alle dinamiche tra le insegnanti Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e gli altri. Altro colpo di scena è stato rappresentato dal fatto che in finale andranno sei allievi e non cinque. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi visto che Serena ed Albe hanno ottenuto lo stesso punteggio al ballottaggio. In ogni caso, come detto, il pubblico apprezza anche i giudizi e le discussioni degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato sera è andata in onda una puntata super di21. Nella semifinale sono stati selezionati gli allievi che approdanofinalissima di domenica 15 maggio. Inutile sottolineare che l’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha vinto, anzi stravinto, ancora una volta la gara degli ascolti. Non sono mancati i colpi di scena, come l’eliminazione di Dario. Il programma si conferma comunque vincente grazie anche alle dinamiche tra le insegnanti Alessandra Celentano,e gli altri. Altro colpo di scena è stato rappresentato dal fatto che in finale andranno sei allievi e non cinque. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi visto che Serena ed Albe hanno ottenuto lo stesso punteggio al ballottaggio. In ogni caso, come detto, il pubblico apprezza anche i giudizi e le discussioni degli ...

