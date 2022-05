Varriale su Torino-Napoli | “Terzo posto al sicuro | ma rimpianto Scudetto”

Advertising

gilnar76 : Varriale dopo Torino Napoli: «Terzo posto ipotecato sulla #Juventus» #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - junews24com : Varriale dopo Torino Napoli: «Terzo posto ipotecato sulla Juventus» - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Varriale: “Vittoria convincente a Torino. La stagione è positivo ma lo… - ilnapolionline : Varriale commenta Torino-Napoli 0-1: 'Terzo posto ipotecato e campionato positivo' - -

Enrico, giornalista RAI, ha commentato sui social la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti contro ildi Ivan Juric.E basta.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Marelli dopo- Napoli: 'L'arbitro non ha fischiato un rigore'su- Napoli: "Terzo posto al sicuro, ma rimpianto ...In avvio di ripresa subito un brivido per la difesa partenopea per una mischia in area in cui nessun giocatore del Torino riesce a calciare verso la porta C’è quindi Mertens con Insigne e Lozano alle ...Enrico Varriale ha commentato così la gara tra Torino e Napoli sul proprio account Twitter: "12ma vittoria esterna e 12mo clean sheet stagionale per @sscnapoli convincente ...