Ultime Notizie – Il presidente della Federcalcio asiatica sta con Infantino | “Favorevoli alla sua ricandidatura per il 2023”

(Di sabato 7 maggio 2022) IlFifa Gianniha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nele Shaikh Salman,dell’Afc, ha accolto con tutto il cuore la candidatura. “L’Afc e la famiglia del calcio asiatico accolgono con favore la rielezione dele posso assicurargli oggi che saremo uniti dietro la sua candidatura. Ilha fornito una leadership ispiratrice al calcio asiatico e mondiale in un momento di profonda crisi e gli siamo grati per il suo costante sostegnofamiglia del calcio asiatico”, ha aggiunto ildell’Afc. Presiedendo la decima riunione del Comitato Esecutivo dell’AFC a Dushanbe, in ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - TuttoSuMilano : 'Brianzacque, i Comuni raccontano l'acqua': intervistato il Sindaco di Giussano - - AugustoSabatel2 : RT @elevisconti: @GiuseppeConteIT La informo sulle ultime notizie presidente: Zelensky è disposto a negoziare, Putin no e infatti ha attacc… -

Bastano un tappetino, una ciotola per l'acqua e la passione per lo yoga: praticare con il proprio amico a quattro zampe fa bene al padrone e anche al . La tendenza del Dog Yoga, o , si conferma ...in , giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a annunciato da Joe Biden. Lo ha reso ...L’ultima giornata si presenta come una bagarre per conquistare gli ultimi quattro posti in ballo per i playoff: il Ciampino Aniene ha l’obbligo di crederci. PRIMO TEMPO - La prima frazione di gioco ...Gli Stati Uniti hanno testato nei giorni scorsi una nuova bomba in grado di distruggere una nave in un colpo solo ...