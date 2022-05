(Di sabato 7 maggio 2022) "Presidente Putin, abbiamo bisogno del suo aiuto. Prevenire le carestie globali è nelle sue mani. Per favore, consenta aidi operare e alle navi di consegnare cibo salvavita in tutto il mondo": ...

Advertising

RaiNews : “Oggi, i sili del #grano ucraino sono pieni, mentre 44 milioni di persone nel mondo stanno andando incontro alla fa… - ParliamoDiNews : Ucraina, Beasley (Pam): riaprire i porti per evitare la carestia #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron… - ninda1952 : RT @RaiNews: “Oggi, i sili del #grano ucraino sono pieni, mentre 44 milioni di persone nel mondo stanno andando incontro alla fame. Dobbiam… - Pqr9ap : RT @RaiNews: “Oggi, i sili del #grano ucraino sono pieni, mentre 44 milioni di persone nel mondo stanno andando incontro alla fame. Dobbiam… - UkMio : RT @RaiNews: “Oggi, i sili del #grano ucraino sono pieni, mentre 44 milioni di persone nel mondo stanno andando incontro alla fame. Dobbiam… -

... questo l'appello lanciato su Twitter da David, direttore del Programma alimentare mondiale ... in, non vengano aperti al più presto. Anche se gli agricoltori possono procedere con il ...Dobbiamo aprire questi porti perché gli alimenti possano uscire dall'", ha dichiarato il direttore esecutivo del Wfp, David, in un comunicato. "Il mondo lo esige giacché centinaia di ...Milano, 7 mag. (askanews) - 'Presidente Putin, abbiamo bisogno del suo aiuto. Prevenire le carestie globali è nelle sue mani. Per favore, consenta ...Milano, 7 mag. (askanews) - "Presidente Putin, abbiamo bisogno del suo aiuto. Prevenire le carestie globali è nelle sue mani. Per favore, consenta ai porti di operare e alle navi di consegnare cibo sa ...