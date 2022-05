Tonali, Ambrosini: “Non voglio azzardare paragoni con Tonali e Pirlo, ma è già un simbolo” (Di sabato 7 maggio 2022) Tonali Ambrosini – Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando di Sandro Tonali. “Ora ha una presenza “totale”: lo senti anche in quelle fasi della partita in cui magari è un po’ meno lucido del solito. Ha le qualità tecniche per segnare di più da fuori, e più in generale con il suo dinamismo può sprintare e inserirsi di più in area. Per me non è né Pirlo né Gattuso. E che, scudetto o meno, è già un simbolo del Milan. Se Tonali dovesse diventare campione, mi ricorderebbe il titolo vinto con Zaccheroni nel 1998-99. Avevo la stessa età di Sandro ed ero un titolare del centrocampo. Anche se il Milan di oggi ha più consapevolezza di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022)– Massimo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando di Sandro. “Ora ha una presenza “totale”: lo senti anche in quelle fasi della partita in cui magari è un po’ meno lucido del solito. Ha le qualità tecniche per segnare di più da fuori, e più in generale con il suo dinamismo può sprintare e inserirsi di più in area. Per me non è néné Gattuso. E che, scudetto o meno, è già undel Milan. Sedovesse diventare campione, mi ricorderebbe il titolo vinto con Zaccheroni nel 1998-99. Avevo la stessa età di Sandro ed ero un titolare del centrocampo. Anche se il Milan di oggi ha più consapevolezza di ...

