Quella volta di dieci anni fa che Scandal ci spiegò che eravamo rovinati (Di sabato 7 maggio 2022) La separazione delle carriere tra pubblico e critica non è prerogativa esclusiva delle pagine culturali, che danno spazio a starlette famose per le loro malattie e non per i loro trimetri coriambici più volentieri di quanto lo diano a tizie che scriveranno pure romanzacci d’amore per quindicenni ma sono in cima alle classifiche da mesi (il numero di recensioni di Erin Doom eguaglia il numero di copie vendute da gente con corposissime rassegne stampa). È una separazione presentissima anche nelle pagine degli spettacoli, dove i critici si dilettano a parlare di Lol assai più di quanto piaccia loro parlare di Don Matteo: perché dovremmo incomodarci a prender sul serio una cosa che guarda uno spettatore su tre, se possiamo farci belli coi prodotti dai numeri minuscoli delle piattaforme? «Più recensioni che spettatori» è sintesi che si adatta a nove decimi delle produzioni culturali di cui ... Leggi su linkiesta (Di sabato 7 maggio 2022) La separazione delle carriere tra pubblico e critica non è prerogativa esclusiva delle pagine culturali, che danno spazio a starlette famose per le loro malattie e non per i loro trimetri coriambici più volentieri di quanto lo diano a tizie che scriveranno pure romanzacci d’amore per quindicenni ma sono in cima alle classifiche da mesi (il numero di recensioni di Erin Doom eguaglia il numero di copie vendute da gente con corposissime rassegne stampa). È una separazione presentissima anche nelle pagine degli spettacoli, dove i critici si dilettano a parlare di Lol assai più di quanto piaccia loro parlare di Don Matteo: perché dovremmo incomodarci a prender sul serio una cosa che guarda uno spettatore su tre, se possiamo farci belli coi prodotti dai numeri minuscoli delle piattaforme? «Più recensioni che spettatori» è sintesi che si adatta a nove decimi delle produzioni culturali di cui ...

juventusfc : ??? Allegri: «Devo fare i complimenti a Mister #Zauli perché ieri l'#Under23 per la prima volta ha passato due turni… - GiovaQuez : 'Hitler vuole riprendersi un po' per volta quello che pensa appartenga alla Germania. Ed è convinto che il mondo gl… - i8img : RT @RiccardoNoury: Oggi in Afghanistan c'è stata l'ennesima strage di hazara, questa volta studenti di una scuola di Kabul. Ma siccome non… - alinalenz123 : RT @DimashPeru: @Loli85183003 #FlyAway #DimashQudaibergen #DimashKazakhVoice ?? 'La buona musica è quella che ti penetra facilmente nell'… - Giuliaflaviape : RT @bella2110_: Il numero 10 La fascia al braccio Sguardo e dita verso il cielo Fissiamo bene questa foto Osserviamo il cognome dietro… -

Valeria Graci, stalking e insulti all'attrice: calci alla porta e cellulare in pezzi, l'ex compagno a processo A pochi mesi dall'ultimo incontro, l'uomo avrebbe insultato ancora una volta l'attrice. E, nel 2019,... Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c'è quella fisica'. E sulla relazione ... Aggiornamenti dal sistema solare: aprile 2022 Sulla Terra intanto la NASA estende la missione di 8 sonde nel sistema solare e termina quella di ... Una volta sorvolato la Terra e rilasciato i campioni a settembre 2023, la sonda comincerà una nuova ... La Lazio Siamo Noi Quel gigante d’acciaio disperso nel deserto Per l’epoca era un gioiello tecnologico: 36 tonnellate di acciaio sviluppate in sette metri di lunghezza e quattro di altezza; sette mitragliatrici Fiat 14 e un cannone da 65 mm posto per la prima ... Ancora una volta Ogni volta che mi trovo a commentare una serie Tv mi trovo sempre costretto a parlare della questione che serve sempre il fattore emozione in ciò che vediamo. in questo la serie mostra che c'è. Non ... A pochi mesi dall'ultimo incontro, l'uomo avrebbe insultato ancora unal'attrice. E, nel 2019,... Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c'èfisica'. E sulla relazione ...Sulla Terra intanto la NASA estende la missione di 8 sonde nel sistema solare e terminadi ... Unasorvolato la Terra e rilasciato i campioni a settembre 2023, la sonda comincerà una nuova ... Roma, quella volta in cui Mourinho sputò sull'Europa League Per l’epoca era un gioiello tecnologico: 36 tonnellate di acciaio sviluppate in sette metri di lunghezza e quattro di altezza; sette mitragliatrici Fiat 14 e un cannone da 65 mm posto per la prima ...Ogni volta che mi trovo a commentare una serie Tv mi trovo sempre costretto a parlare della questione che serve sempre il fattore emozione in ciò che vediamo. in questo la serie mostra che c'è. Non ...