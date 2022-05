Quattro giorni di Dunkerque 2022: Gianni Vermeersch si impone nella volata a ranghi ristretti, Gilbert in testa alla generale (Di sabato 7 maggio 2022) L’alfiere della Alpecin-Fenix Gianni Vermeersch ha vinto la quinta frazione della Quattro giorni di Dunkerque 2022, breve corsa ciclistica che chiuderà i battenti domani con la tappa finale. I 183 chilometri odierni con partenza da Roubaix ed arrivo presso Cassel regalano ad un pimpante Philippe Gilbert (Lotto Soudal) il simbolo del primato, sprofonda in classifica il lituano Evaldas Šiškevi?ius. Otto corridori hanno animato il segmento sin dai primi colpi di pedale, venendo ripresi da un gruppo assai nervoso superato il cartello dei 30 km all’arrivo. Il duro circuito conclusivo della seconda parte di corsa ha messo in difficoltà non pochi uomini e proprio nella tornata finale un drappello di sei atleti è riuscito a prendere il largo. Nello sprint a ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) L’alfiere della Alpecin-Fenixha vinto la quinta frazione delladi, breve corsa ciclistica che chiuderà i battenti domani con la tappa finale. I 183 chilometri odierni con partenza da Roubaix ed arrivo presso Cassel regalano ad un pimpante Philippe(Lotto Soudal) il simbolo del primato, sprofonda in classifica il lituano Evaldas Šiškevi?ius. Otto corridori hanno animato il segmento sin dai primi colpi di pedale, venendo ripresi da un gruppo assai nervoso superato il cartello dei 30 km all’arrivo. Il duro circuito conclusivo della seconda parte di corsa ha messo in difficoltà non pochi uomini e propriotornata finale un drappello di sei atleti è riuscito a prendere il largo. Nello sprint a ...

