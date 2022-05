Peste suina africana, a Roma “torna” la zona rossa: la Regione firma l’ordinanza per contrastare la diffusione (Di sabato 7 maggio 2022) Da settimane c’è preoccupazione per la Peste suina, che recentemente è stata individuata in alcuni focolai in Italia. Si tratta di una malattia virale che colpisce suini e cinghiali e non le persone, per le quali non è rischiosa; può avere però conseguenze importanti sul fronte economico, portando al rischio di blocco delle esportazioni per diversi prodotto del patrimonio agroalimentare italiano. Peste suina a Roma: creata una “zona rossa” La Regione Lazio ha preso un provvedimento importante per arginare la diffusione della Peste suina, dopo l’individuazione del focolaio nella zona nord della città che si espande per circa 5mila ettari, ovvero la creazione di una ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) Da settimane c’è preoccupazione per la, che recentemente è stata individuata in alcuni focolai in Italia. Si tratta di una malattia virale che colpisce suini e cinghiali e non le persone, per le quali non è rischiosa; può avere però conseguenze importanti sul fronte economico, portando al rischio di blocco delle esportazioni per diversi prodotto del patrimonio agroalimentare italiano.: creata una “” LaLazio ha preso un provvedimento importante per arginare ladella, dopo l’individuazione del focolaio nellanord della città che si espande per circa 5mila ettari, ovvero la creazione di una ...

