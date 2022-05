Advertising

Corriere dello Sport

CASTEL VOLTURNO - Visto che il casting è (chiaramente) aperto, perché non si sa cosa porterà "in regalo" il mercato, Torino -ha un argomento centrale nell'area di rigore per scatenare legittime curiosità: non succederà ma se poi dovesse succedere che intorno a Victor Osimhen si dovesse scatenare un'asta, allora a ...... l'altro, giovane, trascinatore del gruppo, che con i suoi 14 gol e 6 assist ha attirato gli... Valzania (tutti in prestito, così come in prestito era anche il 22enne Gaetano - lui dal- ... Napoli, occhi su Belotti: può essere lui il sostituto di Osimhen Oggi gli azzurri in trasferta affrontano il Torino e l’attaccante granata è uno dei profili nel taccuino di Giuntoli qualora dal mercato arrivasse l'offerta giusta per il nigeriano ...Torino e Napoli si sfideranno alle ore 15, tante le richieste d'accredito da parte degli osservatori dei diversi club inglesi pronti a fare spese in Serie A.