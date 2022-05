Mosca, altre 50 persone evacuate oggi dall'acciaieria (Di sabato 7 maggio 2022) altre 50 persone sono state evacuate oggi dell'acciaieria Azovstal di Mariupol: lo rende noto il quartier generale della difesa territoriale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022)50sono statedell'Azovstal di Mariupol: lo rende noto il quartier generale della difesa territoriale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), ...

Advertising

TgLa7 : Mosca, agenzia Interfax: altre 50 persone evacuate oggi dall'acciaieria #Azovstal di #Mariupol. Lo rende noto l'aut… - GdB_it : Mosca, altre 50 persone evacuate oggi dall'acciaieria - Catiaasroma : @StePedrotti @charlielittledo Daje Ste siamo ancora in età per vedere una finale di Champion detto poi che a Mosca… - g_depiccoli : @berserck74 @Iostoconlanato Azov con chi combat, cn panettieri, idraulici ecc? Chiaro che li arrivavano armi da Mos… - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: L'oligarca russo Vladimir Yevtushenkov, con stretti legami con Putin, ha incontrato #HunterBiden a Mosca per un potenziale… -