Meteo, tempo instabile fra pioggia e ondate di calore (Di sabato 7 maggio 2022) Meteo instabile per il prossimo weekend del 7 e 8 maggio. All'insegna di una forte alternanza fra bel tempo e maltempo, su varie zone d'Italia. A produrre effetti indesiderati l'incontro-scontro fra una perturbazione dalla Francia e un vortice ciclonico dal Nord Africa. Sull'Italia, spiegano dal Meteo.it, domineranno condizioni Meteo di instabilità a causa del transito al Nord di una perturbazione dalla Francia – la seconda del mese di maggio – e dell'azione concomitante di un intenso vortice ciclonico proveniente dall'Africa settentrionale. Anche in questo caso non è la prima perturbazione che arriva da Sud, in maggio, bensì la terza. Meteo perturbato Il vortice dall'Africa sta al momento coinvolgendo il Centro-Sud del nostro Paese e condizionerà il ...

