Manuel Bortuzzo a Verissimo racconta tutta la sua verità sulla fine della storia con Lulù Selassié

Questo pomeriggio Manuel Bortuzzo è stato uno degli ospiti più attesi di Verissimo, il contenitore pomeridiano del sabato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L'argomento che ha principalmente tenuto banco nel corso dell'intervista è stata la recente rottura tra il nuotatore e Lulù Selassié, che Manuel ha conosciuto all'interno della Casa del Gf Vip 6 e con la quale ha vissuto una relazione intensa che è ufficialmente terminata lo scorso 25 aprile attraverso un comunicato Ansa diramato proprio dallo stesso Bortuzzo. Ecco cosa ha dichiarato a Silvia Toffanin: Al contrario di ciò che possono pensare tante persone, è una storia che è finita perché l'ho deciso io, perché io non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona, ...

