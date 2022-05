Lecce e Cremonese in Serie A: salentini e grigiorossi nel grande calcio italiano (Di sabato 7 maggio 2022) Due vittorie conquistate sul campo nella medesima serata. Due affermazioni in simultanea che hanno innescato le feste in due città che attendevano, trepidanti, di tornare nel massimo campionato di calcio italiano. L’ultima apparizione dei salentini, vincitori della Serie B, nel campionato maggiore è vecchia di due anni fa, mentre i grigiorossi hanno dovuto attendere ventinove anni per tornare sulle sponde dell’Olimpo nostrano. Battendo Pordenone e Como (i lombardi hanno sfruttato il ko del Monza sul campo del Perugia), Lecce e Cremonese tornano in Serie A al termine di un torneo lunghissimo e complesso. Nella passionale città pugliese ed in quel di Cremona possono cominciare, ufficialmente, i festeggiamenti per la promozione. Lecce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Due vittorie conquistate sul campo nella medesima serata. Due affermazioni in simultanea che hanno innescato le feste in due città che attendevano, trepidanti, di tornare nel massimo campionato di. L’ultima apparizione dei, vincitori dellaB, nel campionato maggiore è vecchia di due anni fa, mentre ihanno dovuto attendere ventinove anni per tornare sulle sponde dell’Olimpo nostrano. Battendo Pordenone e Como (i lombardi hanno sfruttato il ko del Monza sul campo del Perugia),tornano inA al termine di un torneo lunghissimo e complesso. Nella passionale città pugliese ed in quel di Cremona possono cominciare, ufficialmente, i festeggiamenti per la promozione....

