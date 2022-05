La sindaca di Zagarolo annulla la cerimonia del Pci pubblicizzata con la Z a supporto di Putin

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Da giorni anon si parla che del caso sollevato dal volantino della sezione locale del Pci intitolata ad Aldo Bernardini, che invitava a una manifestazione prevista per l’8 maggio per ricordare alcuni soldati ucraini uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale mentre combattevano al fianco dei partigiani utilizzando la “Z” con i colori della Croce di San Giorgio divenuta simbolo diall’invasione dell’Ucraina. L’evento avrebbe dovuto svolgersi però nel vicino comune di Palestrina, alla presenza di funzionari dell’ambasciata ucraina, mentre il giorno dopo asarebbe stato replicato con esponenti russi. Dopo diversi vertici in prefettura e in questura a Roma, intavolati per capire i rischi in vista di un evento ormai divenuto altamente mediatico, laEmanuela Panzironi (Pd) per ragioni di ...