Guerra Ucraina: il racconto di Luca Steinmann dal Donbass (Di sabato 7 maggio 2022) Il nostro inviato tra i civili nei territori di Lugansk raggiunti a bordo di mezzi militari russi che portano aiuti umanitari alla popolazione rimasta intrappolata nei sotterranei Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) Il nostro inviato tra i civili nei territori di Lugansk raggiunti a bordo di mezzi militari russi che portano aiuti umanitari alla popolazione rimasta intrappolata nei sotterranei

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - LucheroniFabio : RT @francofontana43: Zelensky finalmente apre alla trattativa e la Nato che fa? Si mette di traverso. Ma a che gioco sta giocando la Nato?… - MichaelRigon2 : RT @MediasetTgcom24: Nato: aiuteremo l'Ucraina anche se la guerra dovesse durare anni #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky #russi… -