**Giustizia: Salvini, 'c'è lobby silenzio su referendum ma sono occasione storica'** (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "C'è una lobby del silenzio" sui referendum della giustizia "e vedremo di abbattere questo muro domenica 12 giugno perché è un'occasione storica". Così Matteo Salvini in collegamento con un'iniziativa a Modena. "Dicono che è difficile raggiungere il quorum. Io dico: proviamoci, proviamo a dare risposta positiva".

