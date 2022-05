Fedele | “Spelletti al minimo sindacale | è un permaloso”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 7 maggio 2022) Enricoparla del Napoli e critica aspramente Luciano Spalletti: “Ha fatto ilin questa stagione“. L’ex dirigente parla ai microfoni di Radio Marte e dice: “Il tecnico del Napoli ha fatto il, poi è accaduto qualcosa. Il suo filosofeggiare non mi piace, è un. Se ha un pezzo di legno lo deve plasmare, invece lui accetta di essere plasmato, oppure è convito di essere un tuttologo? È questa la domanda che si deve porre. Al Napoli serve un dirigente con pieni poteri? Aurelio De Laurentiiis non si affiderà mai a qualcuno che faccia il ‘presidente tecnico’, cioè ‘non economico’. Sono due cose diverse. Il patron ha usato un’espressione che racchiude tutto il suo operato: lui è un manager, e il manager è chi non usa i propri soldi, ma quelli ...