F1, Lando Norris: "Siamo tutti molto vicini e sarà una qualifica davvero molto serrata" (Di sabato 7 maggio 2022) Lando Norris ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP di Miami. Un buon risultato per il pilota britannico, che sta confermando i progressi fatti nelle ultime gare della sua McLaren. L'obiettivo per Norris è quello di provare ad insidiare le prime file nelle qualifiche di quest'oggi, anche se non sarà facile visto il rendimento di Ferrari, Red Bull e la presenza di una ritrovata Mercedes. Norris ha commentato il suo venerdì di libere: "Una giornata ragionevole, anche se un po' complicata. Ci sono alcune cose da sistemare e alcuni progressi da fare in vista delle qualifiche. Prima di tutto le temperature sono complicate da gestire, il grip della pista è piuttosto basso quando si esce dalla linea di gara, ed è piuttosto accidentato in alcuni punti. E' una pista difficile per questo, ma nonostante ciò, ...

