Elisa ospite a Domenica In: le anticipazioni dell’8 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Nella puntata in onda su Rai 1 dalle ore 14 in collegamento dall’Eurovision Song Contest Mahamood e Blanco, intervista a Giovanna Ralli ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 8 maggio, festa della mamma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentaquattresima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Giovanna Ralli premiata in questi giorni con il ‘David di Donatello’ alla carriera, si racconterà a tutto tondo tra aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film di grande successo. Elisa la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino si esibirà al pianoforte con il brano “O forse sei tu” poi insieme all’attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022) Nella puntata in onda su Rai 1 dalle ore 14 in collegamento dall’Eurovision Song Contest Mahamood e Blanco, intervista a Giovanna Ralli ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,, festa della mamma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentaquattresima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Giovanna Ralli premiata in questi giorni con il ‘David di Donatello’ alla carriera, si racconterà a tutto tondo tra aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film di grande successo.la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino si esibirà al pianoforte con il brano “O forse sei tu” poi insieme all’attrice Matilda De Angelis presenterà il nuovo singolo ...

Advertising

Lopinionista : Elisa ospite a Domenica In: le anticipazioni dell'8 maggio - giringiroblog : Oggi alle ore 15 su #MoodItaliaRadio Elisa del #travelblog @PGViaggiatori sarà ospite del programma… - robertazennaro : RT @travelbloggerit: Non perdete l'appuntamento con la nostra Elisa Scuto di @PGViaggiatori che sarà ospite di @ninniricotta su #MoodItalia… - travelbloggerit : Non perdete l'appuntamento con la nostra Elisa Scuto di @PGViaggiatori che sarà ospite di @ninniricotta su… - SAonlinemag : Ospite speciale nella nuova versione del brano contenuto in “Ritorno al futuro” @elisatoffoli @MatildaAngelis -