Elezioni in Libano, appello sindaco di Tiro: andate a votare (Di sabato 7 maggio 2022) Il Presidente delle municipalità di Tiro e sindaco della città del sud del Libano, Hassan Dabouk, invita la popolazione a votare per un cambiamento necessario nel Paese. In Libano le Elezioni si ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Il Presidente delle municipalità didella città del sud del, Hassan Dabouk, invita la popolazione aper un cambiamento necessario nel Paese. Inlesi ...

Advertising

stati_generali : Libano, nuove elezioni per un nuovo Paese - iotommy : Si stanno avvicinando le elezioni in Libano: un voto che può cambiare la classe politica attuale, risollevando il P… - LudovicoFVisen1 : RT @lorenzhaus: @tempoweb NON ESISTE! TUTTI HANNO VOTATO. Se sospendono le elezioni, ciò è eversione. L'Italia è stata in guerra in Kuwait… - SanjuSa46005906 : RT @giannivalenteGV: In #Libano i Vescovi maroniti, riuniti in assemblea, parlano delle prossime elezioni parlamentari e della crisi libane… - Kmetro0_eu : Onu, Guterres: sollecita elezioni libere e trasparenti in Libano il 15 maggio -