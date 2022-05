Covid | le news Iss | mortalità non vaccinati fino a 8 volte maggiore LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 7 maggio 2022) Secondo il rapporto esteso dell'Iss nel corso dell'ultima settimana "il numero di casi segnalati, il numero di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva e di decessi risultano in diminuzione". Per l'incidenza dei casi a 14 giorni, il tasso più alto è tra 30 e 39, pari a 1.464 per 100.000, mentre nella fascia di eta' 0-9 anni si registra il valore piu' basso, 1.180 casi per 100.000 abitanti