Covid | 40 522 nuovi casi e 113 decessi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 7 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 40.522 idiin Italia (ieri 43947) a fronte di 305.563 tamponi effettuati su un totale di 215.865.197 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 113 i(ieri 125) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.417. Con quelli di oggi diventano 16.767.773 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.131.364 (-15.021), 1.122.194 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 355 di cui 33 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.471.992 con un incremento di 55.691 unità24 ore. La regione ...

