Beach volley, World Tour 2022, Doha. Nicolai/Cottafava: rimonta e quarti di finale. Stop Lupo/Ranghieri (Di sabato 7 maggio 2022) Paolo Nicolai e Samuele Cottafava raggiungono i quarti di finale del Challenge di Doha in Qatar mentre Lupo/Ranghieri si devono accontentare del nono posto. Questo il verdetto del torneo in corso di svolgimento sulla sabbia del Qatar. Non era facile per Nicolai/Cottafava rimettere in piedi la partita contro i francesi Krou/Gauthier-Rat, dopo aver perso un primo set infinito, pieno di emozioni, con il punteggio di 30-32. Gli azzurri, però, hanno chiuso la porta dimenticando quanto avvenuto nel primo parziale ed hanno praticamente dominato il resto del match. Nel secondo set la coppia italiana è scatta avanti 14-9 e ha condotto fino al 21-16 conclusivo e nel tie break il risultato non è mai stato in discussione dopo la partenza a razzo ...

