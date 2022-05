Ultime Notizie – Armi a Ucraina, ancora tensione M5S-Guerini: “Da ministero precisazione imbarazzata” (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si placano le polemiche tra M5S e Governo dopo le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini sul supporto italiano all’Ucraina “anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russa bombarda”. Dichiarazioni definite “allarmanti” dai pentastellati, e che hanno costretto il ministero della Difesa a correggere il tiro: Guerini si riferiva a “munizionamenti a cortissimo raggio funzionali al solo scopo difensivo e per proteggere città e cittadini”, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. Ma la nota non è bastata a riportare il sereno, anche perché le parole del ministro Guerini – è la lettura che viene data dai 5 Stelle – sembrano aver considerato lontana la prospettiva di una soluzione negoziale. Fonti M5S che seguono il dossier difesa, parlando con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Non si placano le polemiche tra M5S e Governo dopo le parole del ministro della Difesa Lorenzosul supporto italiano all’“anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russa bombarda”. Dichiarazioni definite “allarmanti” dai pentastellati, e che hanno costretto ildella Difesa a correggere il tiro:si riferiva a “munizionamenti a cortissimo raggio funzionali al solo scopo difensivo e per proteggere città e cittadini”, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. Ma la nota non è bastata a riportare il sereno, anche perché le parole del ministro– è la lettura che viene data dai 5 Stelle – sembrano aver considerato lontana la prospettiva di una soluzione negoziale. Fonti M5S che seguono il dossier difesa, parlando con ...

