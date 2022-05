Regina Elisabetta | duro colpo per lei | quest’estate sarà costretta a farne a meno

(Di venerdì 6 maggio 2022) Brutte notizie per la: l’estate ormai è alle porte e lei quest’anno dovrà fare una rinuncia non da poco. La bella stagione sta per arrivare e dopo le limitazioni imposte per lungo tempo dalla pandemia, finalmentepossibile tornare alle vecchie abitudini seppur con una certa cautela. Lo stesso vale a Buckingham Palace L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Queen Elizabeth diventa l'ultima musa ispiratrice dei gioielli Bulgari. La maison ha annunciato di aver celebrato i… - infoitcultura : La regina Elisabetta salterà le feste nel giardino di Buckingham Palace: chi la sostituirà - FRossifake : @DER3KH4LE @blvondegirl ma quale lupo che è più longeva la regina Elisabetta che ha 96 anni che tu - OllyRegina : RT @void_lun4: 'FA LA CONSULENZA DI BELLEZZA' ' E C'HA STA CASA? A CHI LA FA LA CONSULENZA? ALLA REGINA ELISABETTA ' NICOLA MI STO SENTEND… - KatiaCalderini : RT @void_lun4: 'FA LA CONSULENZA DI BELLEZZA' ' E C'HA STA CASA? A CHI LA FA LA CONSULENZA? ALLA REGINA ELISABETTA ' NICOLA MI STO SENTEND… -

I duchi di Sussex saranno presenti a inizio giugno a Londra alle celebrazioni clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne, anche se non si affacceranno dal balcone di Buckingham Palace in occasione della parata speciale di 'trooping the colour' del giorno 2. Lo hanno fatto sapere gli stessi Harry e ...Che smacco per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. I duchi di Sussex non guarderanno dall'alto verso il basso le celebrazioni per il Giubileo di Platino dellaII, bensì dal basso verso l'alto come tutti gli altri commoners. Nel pomeriggio di oggi, sono stati diffusi due comunicati ufficiali e si può dire che è stata una 'guerra' giocata ...(vedi servizio delle 17,45) (ANSA) - LONDRA, 06 MAG - I duchi di Sussex saranno presenti a inizio giugno a Londra alle celebrazioni clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della 96enne ...Brutte notizie per la Regina Elisabetta: l’estate ormai è alle porte e lei quest’anno dovrà fare una rinuncia non da poco. La bella stagione sta per arrivare e dopo le limitazioni imposte per lungo ...