Modica | il sindaco Ignazio Abbate si dimetterà per candidarsi alle elezioni regionali con l’UDC

Modica – Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha annunciato in un'intervista rilasciata a Mario papa su Teleiblea che si dimetterà da sindaco per candidarsi alle elezioni regionali con l'UDC. La notizia delle sue dimissioni era stata oggetto di nota di Forze politiche che chiedevano al sindaco Abbate di spiegare alla città le sue decisioni. Ieri durante l'intervista su Teleiblea ha confermato la sua decisione ed ha annunciato che sarà ufficializzata tra sabato e domenica.

