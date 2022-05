Limone e sale: l’antico rimedio naturale a cui non potrai più rinunciare! (Di venerdì 6 maggio 2022) Uno dei rimedi naturali più antichi, che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne è formato da Limone e sale. Questo composto, è perfetto per essere adoperato in diverse situazioni. Ecco qualche esempio. 1.Per pulire ed igienizzare diverse superfici: metodo numero 1 Il profumo di Limone, è in grado eliminare in modo definitivo i germi ed i batteri presenti sulle superfici, per questo motivo, unendo il succo di Limone con un pizzico di sale, potrete igienizzare il vostro bagno, la vostra cucina. Questo rimedio naturale non è nocivo e può essere usato tranquillamente anche nelle superfici dove solitamente giocano i vostri bambini. Utilizzando il Limone con il sale, per fare le pulizie domestiche, donerete alla vostra abitazione, un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 6 maggio 2022) Uno dei rimedi naturali più antichi, che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne è formato da. Questo composto, è perfetto per essere adoperato in diverse situazioni. Ecco qualche esempio. 1.Per pulire ed igienizzare diverse superfici: metodo numero 1 Il profumo di, è in grado eliminare in modo definitivo i germi ed i batteri presenti sulle superfici, per questo motivo, unendo il succo dicon un pizzico di, potrete igienizzare il vostro bagno, la vostra cucina. Questonon è nocivo e può essere usato tranquillamente anche nelle superfici dove solitamente giocano i vostri bambini. Utilizzando ilcon il, per fare le pulizie domestiche, donerete alla vostra abitazione, un ...

Advertising

glsampeig : non avrei mai pensato potessero esistere così tanti tequila sale e limone contemporaneamente - lucio22673283 : RT @tgjwsite: BISCOTTI SEMPLICI AL CUCCHIAIO Ingredienti: 16 cucchiai di farina 00 6 cucchiai di zucchero 3 cucchiai di olio di semi 3 cucc… - FLOW3RTHIEF : gli spinaci con due kg di sale e limone >>>> - ThomasJPuleo : @rebeccacaldwe1l Granita al caffè; al limone, alla mandorla, al cioccolato, con brioche; gelato con brioche; selz, limone e sale . . . - JunipersV : Cena, può piacere come no, per 2 perché anche figlio lo adora: ceci 250gr sgocciolati,mezzo limone grande succo,sal… -