L' assessore alla Sanità Saltamartini cita una ricerca negli Usa sull' intelligenza | ' Le macchine generano vita | magari pure teste più grandi'

fattoquotidiano : Livorno: l’assessore pd alla Cultura insulta #Orsini e il #Fatto (“putiniani”) coprendo la censura del teatro Goldo… - GianlucaZzZ : Nel frattempo l’assessore alla Sanità marchigiano #scienza #qualità - Legambici : RT @RossellaMuroni: Roma è al lavoro con l’assessore alla Mobilità @eugenio_patane per definire un nuovo regolamento su #spaziopubblico che… - SOdA26220420 : RT @RossellaMuroni: Roma è al lavoro con l’assessore alla Mobilità @eugenio_patane per definire un nuovo regolamento su #spaziopubblico che… - GrabArturo : RT @RossellaMuroni: Roma è al lavoro con l’assessore alla Mobilità @eugenio_patane per definire un nuovo regolamento su #spaziopubblico che… -

ilmattino.it

L'e il sindaco si sono messi a disposizione totalmente, eppure da Formello il silenzio. Sarebbe il più grande insultostoria Laziale se Lotito rifiutasse almeno a trattare e lottare ...NULLA DA RIDERE Non aveva nulla da ridere, invece, chi quell'ambulanza la aspettava per andare in ospedale, né sull'episodio trovò alcunché da ironizzare l'Sanità Alessio D'Amato, ... Mario Morcone assessore alla sicurezza e alla legalità live nella webtv del Mattino: «Campania leader sui beni Milano - Le Palazzine Liberty da un lato, piazzale Loreto dall’altro. Due pezzi di città diversamente iconici, due pezzi di città che in modo diverso hanno incontrato il bando Reinventing Cities, non ...Non aveva nulla da ridere, invece, chi quell’ambulanza la aspettava per andare in ospedale, né sull’episodio trovò alcunché da ironizzare l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, andato su tutte le ...