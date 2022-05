La forza dirompente dei sentimenti raccontati ne “La Lupa” di Verga (Di venerdì 6 maggio 2022) di Monica De Santis Ultimo appuntamento domani e domenica alle ore 21, con la rassegna teatrale de “Le Muse” di Baronissi. Di scena, per il finale della terza edizione della rassegna “Chi è di scena?”, Serena Stella e Massimo?Masiello, che diretti da Matteo?Salsano proporranno “La Lupa”, la novella di Verga, inclusa nella raccolta Vita dei campi e dalla quale sono stati tratti due film: uno La Lupa del 1953 diretto da Alberto Lattuada; un altro del 1996 interpretato da Monica Guerritore, La Lupa, per la regia di Gabriele Lavia. Inoltre il dramma verghiano ha ispirato anche il film Furia di Goffredo Alessandrini del 1947, di cui poi fu realizzato dieci anni dopo un remake ad Hollywood: Selvaggio è il vento diretto da George Cukor. Gna’ Pina, che tutti chiamano “la Lupa”, è una vedova ancora bella e ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 maggio 2022) di Monica De Santis Ultimo appuntamento domani e domenica alle ore 21, con la rassegna teatrale de “Le Muse” di Baronissi. Di scena, per il finale della terza edizione della rassegna “Chi è di scena?”, Serena Stella e Massimo?Masiello, che diretti da Matteo?Salsano proporranno “La”, la novella di, inclusa nella raccolta Vita dei campi e dalla quale sono stati tratti due film: uno Ladel 1953 diretto da Alberto Lattuada; un altro del 1996 interpretato da Monica Guerritore, La, per la regia di Gabriele Lavia. Inoltre il dramma verghiano ha ispirato anche il film Furia di Goffredo Alessandrini del 1947, di cui poi fu realizzato dieci anni dopo un remake ad Hollywood: Selvaggio è il vento diretto da George Cukor. Gna’ Pina, che tutti chiamano “la”, è una vedova ancora bella e ...

Advertising

STEFANO20368041 : @EnricoP1998 @armagio Ne rende assolutamente più la forza dirompente del risultato. Ma analizzate tutto esclusivame… - valegrande73 : @boni_franco @OrioliPaolo Si, il senso di impotenza che genera la totale assenza di una forza che possa essere diro… - elivito : @stebellentani @manginobrioches Dunque, dopo essere stato bloccato dalla ManginoBrioches, MedBunker e da ultimo dal… - skns86 : @Inter_Scout Gran dinamismo, fisico e forza dirompente, segna gol a cannone, Simone prendilo in considerazione da s… - Mattonediwalls1 : RT @IsabellaCesarin: «[...] l'amore, raccolto in una piccola creatura, accade in una forza dirompente capace di sciampiare negli inferi per… -