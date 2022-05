Jannik Sinner involuto nel passaggio da Piatti a Vagnozzi? Serve ancora tempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Jannik Sinner è appena uscito dal Masters 1000 di Madrid per mano di Felix Auger-Aliassime. Una sconfitta netta, una di quelle senza alcun diritto di replica, con il canadese che ha dominato nell’ora e venti minuti in cui i due giocatori sono stati in campo. Una prova di forza davvero clamorosa quella del numero dieci del mondo, forse nella sua miglior versione di sempre sulla terra rossa, ma che bisogna sommare ad una prestazione sicuramente negavita dell’altoatesino, apparso completamente in balia dell’avversario. Il numero due d’Italia non ha praticamente mai trovato una contromisura all’esplosivo gioco del canadese, che ha fatto quello che ha voluto con il servizio e con il dritto. Pochissime, se non praticamente nulle, le occasioni avute da Sinner, ma l’altoatesino ha comunque sprecato anche quelle poche chance avute a ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)è appena uscito dal Masters 1000 di Madrid per mano di Felix Auger-Aliassime. Una sconfitta netta, una di quelle senza alcun diritto di replica, con il canadese che ha dominato nell’ora e venti minuti in cui i due giocatori sono stati in campo. Una prova di forza davvero clamorosa quella del numero dieci del mondo, forse nella sua miglior versione di sempre sulla terra rossa, ma che bisogna sommare ad una prestazione sicuramente negavita dell’altoatesino, apparso completamente in balia dell’avversario. Il numero due d’Italia non ha praticamente mai trovato una contromisura all’esplosivo gioco del canadese, che ha fatto quello che ha voluto con il servizio e con il dritto. Pochissime, se non praticamente nulle, le occasioni avute da, ma l’altoatesino ha comunque sprecato anche quelle poche chance avute a ...

