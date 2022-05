Jabeur-Pegula domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Madrid 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) La finale del torneo Wta 1000 di Madrid 2022 se la contenderanno Ons Jabeur e Jessica Pegula. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). La tunisina, però, si è aggiudicata gli ultimi due, compreso quello andato in scena lo scorso febbraio a Dubai. Quest’ultima arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato la russa Alexandrova in semifinale. I successi di maggior prestigio, però, li ha messi a segno contro la svizzera Bencic e la rumena Halep, vincitrice per due volte sui campi della capitale spagnola. Sarà sfida equilibratissima contro l’americana che, dopo il match point annullato contro Camila Giorgi al primo turno, ha letteralmente inserito il pilota automatico e non ha perso più alcun set. Jabeur dovrà cercare di variare il più possibile il gioco contro la statunitense. ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) La finale del torneo Wtadise la contenderanno Onse Jessica. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). La tunisina, però, si è aggiudicata gli ultimi due, compreso quello andato in scena lo scorso febbraio a Dubai. Quest’ultima arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato la russa Alexandrova in semifinale. I successi di maggior prestigio, però, li ha messi a segno contro la svizzera Bencic e la rumena Halep, vincitrice per due volte sui campi della capitale spagnola. Sarà sfida equilibratissima contro l’americana che, dopo il match point annullato contro Camila Giorgi al primo turno, ha letteralmente inserito il pilota automatico e non ha perso più alcun set.dovrà cercare di variare il più possibile il gioco contro la statunitense. ...

