Inter-Empoli, Inzaghi: “La squadra non vuole mollare” (Di venerdì 6 maggio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Empoli, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 4 a 2 contro l’Empoli, e valevole per la diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa ha pensato al termine di questo match? “Ho fatto i complimenti ai miei perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti in cui c’era troppa foga. L’Empoli gioca molto bene, quindi c’era da essere più ordinati senza palla. Ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiamo pagato a caro prezzo. Poi siamo stati bravissimi, la squadra non vuole ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Simonenel post partita di, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 4 a 2 contro l’, e valevole per la diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa ha pensato al termine di questo match? “Ho fatto i complimenti ai miei perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti in cui c’era troppa foga. L’gioca molto bene, quindi c’era da essere più ordinati senza palla. Ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiamo pagato a caro prezzo. Poi siamo stati bravissimi, lanon...

