Il Cdx vince le elezioni? Salvini premier Vittoria di misura su Meloni

(Di venerdì 6 maggio 2022)didi Matteosu Giorgia. Tra gli elettori di Centrodestra, il 42,8% vorrebbe il segretario della Lega come presidente del Consiglio in caso dialle prossimepolitiche. La presidente di Fratelli d'Italia raccoglie il 41,2% delle... Segui su affaritaliani.it

SirAlexPlini : Scenario prossime elezioni in 6 passaggi, ecco cosa accadrà: 1) Vince cdx 2) Mattarella gli boccia i ministri 3) Cd… - attilasarti : RT @dariodangelo91: #Renzi: '#Tosi a #Verona è una candidatura che difendo molto: è contro lo schieramento di cdx Lega-Fdi. Può andare al b… - Mirto11GC : Con questo CDX che non è cdx ma sinistra travestita é molto probabile anzi sicuro. Purtroppo una vera realtà di dx… - RobertoSignore7 : RT @dariodangelo91: #Renzi: '#Tosi a #Verona è una candidatura che difendo molto: è contro lo schieramento di cdx Lega-Fdi. Può andare al b… - Beatric09656317 : RT @dariodangelo91: #Renzi: '#Tosi a #Verona è una candidatura che difendo molto: è contro lo schieramento di cdx Lega-Fdi. Può andare al b… -

, Meloni isolata. Lega e Fi dicono no al summit per le Regionali La tensione è salita alle stelle ... Il Cavaliere, dopo aver ribadito che ' uniti sie divisi si perde' ha auspicato incontri tra ...'Solo una coalizione di centrodestra coesa e unita può farcela: sie si governa insieme, allontanarsi da questo perimetro significherebbe aiutare gli avversari e penalizzare i cittadini che ... Ipotesi Nordio premier se il Cdx vince le Politiche Meloni ministro degli Esteri | Salvini all' Interno e io “Il centrodestra inevitabilmente dovrà presentarsi unito alle Politiche l’anno prossimo perché solo uniti si vince. Faccio appello all’unità anche per Palermo, Parma, Viterbo e le altre città nelle ...