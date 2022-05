Guy Pearce protagonista di The Convert | film diretto da Lee Tamahori

(Di venerdì 6 maggio 2022) Leetornerà alla regia con l'action movie Thee ildel progetto sarà l'attore Guy. Guysarà ildell'epicoaction Theche verràda Lee, già dietro la macchina da presa di Die Another Day. Il progetto verrà presentato ai potenziali finanziatori al Mercato di Cannes, e sarà prodotto da Mister Smith Entertainment. Guyavrà la parte di Thomas Munro, un predicatore laico che arriva in una colonia britannica in Nuova Zelanda nel 1830. Ildi Theha un passato violente e presto mette in dubbio e alla prova la propria fede, mentre si ritrova coinvolto in una guerra ...

