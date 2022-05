F1 | GP Miami 2022 | la Ferrari lancia la sfida a Red Bull con il motore 2 nelle prove libere Si scopre il circuito

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si ricomincia. Una settimana di pausa per pensare, riflettere e agire. La F1 torna a bussare alle porte degli appassionati e lo farà in un weekend inedito per il Circus. Dopo Imola, teatro di grande tradizione, ci si esibirà sul palcoscenico di, in Florida. Per questo, il primo obiettivo dei team sarà quello di scoprire le caratteristiche del, pur avendo già chiare indicazioni grazie al lavoro svolto al simulatore. IlInternational Autodrome, lungo 5,41 chilometri, si sviluppa intorno all’Hard Rock Stadium Complex diGardens e presenta 19 curve, tre rettilinei, dislivelli e una chicane, come viene evidenziato nella guida Pirelli. Le velocità massime previste dovrebbero toccare i 320 km/h con una media di circa 223 km/h e piloti a gas aperto per circa il 58% del giro. Le curve 11 e 17 ...