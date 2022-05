Dl aiuti: verso buono da 60 euro per trasporti pubblici! (Di venerdì 6 maggio 2022) Per “mitigare l’impatto del caro-energia” soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. E’ quanto prevede, secondo Leggi su freeskipper (Di venerdì 6 maggio 2022) Per “mitigare l’impatto del caro-energia” soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila, viene istituito un fondo da 100 milioni dipresso il ministero del Lavoro che erogherà unfino a 60per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. E’ quanto prevede, secondo

