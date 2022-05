Cologno | camion si incastra sotto la Porta Rocca

(Di venerdì 6 maggio 2022)al Serio. Unè rimastotola, nel pomeriggio di venerdì, aal Serio. Un furgone bianco ha imboccato la viaed ha cercato di superare la storica, ma il conducente non ha calcolato bene la larghezza ed infatti il mezzo è rimastoto senza riuscire più ad andare né avanti né indietro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale, la protezione civile e gli amministratori. Laè situata alla base di una torre, parte del complesso che ospita il municipio. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, la via è stata temporaneamente chiusa al traffico.

