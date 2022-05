Advertising

monarchico : Il #principe #Federico di #Danimarca all'apertura del vertice delle #Nazioni #Unite sul #clima #ONU #monarchy… -

Agenzia ANSA

A Copenaghen, come in altre citta' danesi, sono state installate delle panchine 85 centimetri piu' alte rispetto a quelle normali. L'iniziativa, simbolica, mira a sensibilizzare i cittadini sull'...... basterebbe ripartire dalla normativa in vigore in qualsiasi paese del Nord Europa,, ... Si può scegliere la libertà penalizzando il, importando Gnl. Oppure scegliere la libertà e meno ... Clima: Danimarca, a Copenaghen panchine 85 centimetri piu' alte del normale - Mondo A Copenaghen, come in altre citta' danesi, sono state installate delle panchine 85 centimetri piu' alte rispetto a quelle normali.In una dichiarazione, il ministro danese per il clima, l’energia e i servizi pubblici Dan Jørgensen ha detto che il paese e l’Europa devono essere liberi dai combustibili fossili il più presto ...