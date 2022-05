Chirico: 'Dybala non vuole inimicarsi la tifoseria dell'Inter, per la Juve il suo addio peserà zero' (Di venerdì 6 maggio 2022) Va preso sul serio Jorge Antun quando dichiara che nessun accordo è stato sottoscritto da Dybala per la prossima stagione, e che il giocatore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Va preso sul serio Jorge Antun quando dichiara che nessun accordo è stato sottoscritto daper la prossima stagione, e che il giocatore...

Advertising

cmdotcom : Chirico: 'Dybala non vuole inimicarsi la tifoseria dell'Inter, per la Juve il suo addio peserà zero'… - infoitsport : Chirico: ‘Dybala non vuole inimicarsi la tifoseria dell’Inter, per la Juve il suo addio peserà zero’ - ilbianconerocom : #Chirico: ‘#Dybala non vuole inimicarsi la tifoseria dell’#Inter, per la #Juve il suo addio peserà zero’… - Bertone20003 : @MarcelloChirico Tutto questo astio verso Dybala non lo capirò mai, rilassati un po' Chirico, ca nun si nisciun -